Die ganz und gar nicht heile Welt der Pinguine

18 Pinguinarten leben auf der Südhalbkugel, in der gesamten Antarktis gibt es rund 20 Millionen Brutpaare an Pinguinen. So unbeholfen die Vögel an Land wirken, so beeindruckend bewegen sie sich im Wasser. Eselspinguine sind beispielsweise die schnellsten unter ihren Artgenossen - bis zu 36 km/h erreichen sie unter Wasser. Kaiserpinguine können hingegen besonders tief tauchen, so suchen sie in 550 Metern Tiefe nach ihrer Beute.