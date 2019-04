Landwirte rufen Erdäpfel-Notstand aus

Erdäpfelnotstand in fast ganz Österreich! Denn mehr als 130.000 Tonnen bester Knollen sind dem Drahtwurm zum Opfer gefallen und mussten vernichtet werden. An der Erntekatastrophe ist aber auch die massive Trockenheit im vergangenen Jahr schuld. Am Donnerstag wollen Bauern in Wien ihre „letzten Kartoffeln“ öffentlichkeitswirksam verteilen.