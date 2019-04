Frau stürzte bei Bergtour: Bergung mit Helikopter

Eine 34-jährige Alpinistin aus dem Bezirk Deutschlandsberg ist am Nachmittag des Ostermontags bei einer Bergtour in der Obersteiermark schwer verletzt worden. Die Frau war mit anderen Bergsteigern am Rottörl in den Eisenerzer Alpen unterwegs gewesen. Beim Abstieg stürzte sie und musste mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen werden.