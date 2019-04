Freibad und Spital als Inspirationen

Diese Form entspricht mir sehr, weil ich mich für alltägliche Beobachtungen und kurze Momente interessiere. Zu 95 Prozent besteht unser Leben ja aus unspektakulären Gegebenheiten, während wir auf die Höhepunkte warten. Daraus filtere ich dann das Interessanteste heraus, und das kann ich mit einer Animation am besten in Szene setzen, etwa die Geräusche in einen Rhythmus stellen.