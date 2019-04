Betrunkene krachte mit Wagen in Fußgängergruppe

In der Nacht zum Ostermontag, gegen 02:40 Uhr, fuhr eine 28-jährige Einheimische mit ihrem Auto in Kössen auf einer Gemeindestraße im Bereich Kranebittau. Dabei übersah sie eine vor ihr gehende Fußgängergruppe und stieß eine der Fußgängerinnen, eine 20-jährige Österreicherin, nieder. Der Wagen kam von der Straße ab und durchbrach einen Zaun, ehe er in einer Wiese zum Stillstand kam. Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Die Fußgängerin wurde erheblich verletzt, ein Alkotest bei der 28-jährigen Lenkerin war positiv.