Kuchler greifen dank Seidl nach Sternen

Keine leichte Situation: Wegen Personalsorgen in der U17 wird viel zwischen „Erster“, 1b und Nachwuchs durchgewechselt. Für Nachwuchsspieler gibt es keine Beschränkung. Trotzdem kein Problem für Kuchl, wo sechs Jungs am Donnerstag in der 1b spielten. „Aber das war ja erfrischend, wir haben 7:0 gewonnen“, hatte Coach Helmlinger gut lachen. Obwohl er Tage zuvor gegen Thalgau noch Müdigkeit diagnostiziert hatte.