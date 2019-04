Steirische LKH werden auf Kunstfehler versichert

Entschuldigung wäre Schuldeingeständnis

So berichten Mitarbeiter hinter vorgehaltener Hand, dass ihnen von den Juristen quasi verboten wird, sich für was auch immer zu entschuldigen, da dies als Schuldeingeständnis gewertet werden könnte: „Ist schon möglich, dass das rechtlich so ist, aber es verunmöglicht jeden normalen zwischenmenschlichen Umgang“, lautet die herbe Kritik. „Und das in einem Unternehmen, das ,Menschen helfen Menschen‘ als Motto hat.“