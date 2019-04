Das Netzwerk rund um die geplante 380-kV-Leitung

Die Nachricht, dass der mit der Vorbereitung für die Einsprüche und Anträge der Leitungsgegner betraute Richter des Verfassungsgerichtshofs im Aufsichtsrat der Wiener Stadtwerke sitzt, hat hohe Wellen geschlagen. Zumindest der Anschein der Unabhängigkeit wird damit in Frage gestellt. Denn der Verbund, dessen hundertprozentige Tochter APG die Leitung bauen wird, ist nicht nur an dem Wiener Energiekonzern viertelbeteiligt, sondern es wurde auch ein Vertreter der Wiener in den Aufsichtsrat des Verbundes entsandt.