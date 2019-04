8000 Pilger kamen einst auf Grazer Kalvarienberg

Die ersten Kreuze wurden 1606 aufgestellt

Der Grazer Kalvarienberg - Austein war sein alter Name - zog einst also die Pilgermassen an. Heute blüht das Baujuwel, das Anfang des 17. Jahrhunderts errichtet wurde, eher im Verborgenen. Schon 1606 ließ der Obersthofmeister Bernhard Walter auf dem Felsen drei Kreuze errichten. Die 1620 von Grazer Bürgern begründete Bruderschaft „Mariae Reinigung“ vollzog dann den Ausbau.