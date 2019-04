Alte Planai-Seilbahn wird blitzschnell abgerissen

Mittelstation bald abgerissen

Die Gondeln stehen längst fein säuberlich nummeriert auf einem Parkplatz in Schladming, die Seile sind abmontiert, die Mittelstation ist in Kürze Geschichte. Nach dem Ende der Wintersaison am Ostermontag geht es dann ab Dienstag bei der Bergstation los. „Anfang Mai werden dann mit einem Riesen-Hubschrauber die Stützen abgebaut“, erzählt der Planai-Geschäftsführer Georg Bliem.