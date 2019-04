Man sagt den Leuten in Linz „Hört auf zu atmen!“

„Wenn wir ganz konkrete Projekte des öffentlichen Verkehrs nicht auf die Reihe bringen, dann ist die unterschwellige Botschaft an die Leute klar: ,Hört auf zu atmen!’“ So dramatisch rügt Landesumweltanwalt Martin Donat die Politik. Ohne Richtungsänderung akzeptiere man vermeidbare Gesundheitsbelastungen in Linz.