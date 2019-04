Fat White Family: Neu mit besserem Benehmen

Mit der Provokation ist das so eine Sache. Einerseits scheint es immer schwieriger zu werden, Menschen vor den Kopf zu stoßen, die durch das Internetzeitalter ohnehin alles schon gesehen haben. Andererseits ist dadurch jeder so stark in seiner eigenen Blase und seinem persönlichen Moralverständnis gefangen, dass es kaum noch Platz für Diskurs, geschweige denn für gegenteilige Meinungen gibt. Das Resultat daraus ist die so oft geheuchelte, öffentliche Betroffenheit, die Ironie, Sarkasmus und schwarzem Humor einen Riegel vorschiebt. Auf der Klaviatur des Aufregens hat die Fat White Family in den letzten Jahren jedenfalls immer die richtigen Töne getroffen. Sie waren die ersten, die seit den drogenummantelten Zeiten von Pete Doherty, Carl Barat und deren Libertines wirklich für Aufregung sorgten, indem sie mit skurrilen Texten und aufsehenerregenden Liveshows auch ein breiteres Publikum angesprochen haben.