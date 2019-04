Eiertanz um die Bahnstrecken

„Viele Köche verderben den Brei“, besagt ein weises Sprichwort, und so ist es wohl auch in Niederösterreich. Schon seit vielen Jahren streiten ÖBB, Verkehrsministerium und Landesregierung um die Zuständigkeiten beim Bahnverkehr. Fazit: Hauptverkehrsadern werden ausgebaut, Nebenbahnen geschlossen. Dann aber wieder „gerettet“ und schließlich verkürzt. Die Strategie hinter den unterschiedlichen Konzepten ist für Bürger oft nicht nachvollziehbar. So auch derzeit bei der Citybahn in Waidhofen an der Ybbs. Bürgermeister Werner Krammer will die örtlichen Zubringer zum Bahnhof Waidhofen verkürzen und stattdessen ein großes Industriegebiet schaffen. Auch weil auf die Stadt hohe Kosten für die bestehende Infrastruktur zukommen. Laut der niederösterreichischen Bahngesellschaft NÖVOG stehen rund zwei Millionen Euro im Raum.