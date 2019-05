Chaos im Doppelpack: „Spider-Man/Deadpool 7“

Das Heldenduo Spider-Man und Deadpool sorgt schon seit nun 39 Heftausgaben für begeisterte Leser. Dabei fing die ganze Geschichte doch so harmlos an. In Spider-Man/Deadpool 1 war aus Peter Parker - die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft - ein erfolgreicher Chef und Wissenschaftler geworden und Wade Wilson - der Söldner mit der großen Klappe - hatte eine Familie gegründet und einen Auftrag angenommen. Irgendeinen Mr. Parker sollte er über den Jordan schicken. So weit, so simpel. Das es ab da an eskaliert ist spätestens nach Seite 1 jedem Leser klar. Angetrieben von einem exquisiten Kreativ-Team boxten sich die Beiden nicht nur durch Marvel‘s Galerie der Bösewichte, sondern auch schon durch das dritte Jahr.



„Ihr dachtet, ihr habt Spider-Man/Deadpool Heft 34 gekauft? Tja.“

Der sechste Band der Serie endet mit mehr Deadpools und Zeitreisen als man gewöhnt ist. Ein bärtiger Greis stellt sich als Deadpool der Zukunft heraus und während das junge Original in eine epische Schlacht gegen lebensechte Roboter geworfen wird, kämpfen sich das Jung-Alt-Duo durch einen anderen Angriff voller lebensechter Roboter. Irgendwo sitzt Spider-Man auch im Rollstuhl. Kommt einem bekannt vor? Ist es ja auch. Hier setzt der siebte Band direkt an. Mit Haien, übermächtigen Entitäten und Geheimnissen aus der Vergangenheit eines gewissen Peter Parkers.



Wie läuft das jetzt eigentlich mit Zeitreisen und gibt es das „wilde Land“ noch? Der vorliegende Comic wirft mit einer rasanten Geschwindigkeit Fragen auf und fährt so schnell über kleine Ungereimtheiten drüber, dass es wie eine wilde Achterbahnfahrt ist. Alleine der Humor, mit dem der Autor Robbie Thompson an die beiden „Dads“ rangeht, ist atemberaubend. Ganz nach der Formel der letzten Filme der beiden Hauptcharakter jagt ein Gag den Nächsten.