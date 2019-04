Das Grazer Kultstadion Gruabn wird 100 Jahre alt

Der Nagel in der Kabine

Auch für Giuseppe Giannini. 1996 lotste Präsident Hannes Kartnig den römischen Star nach Graz, der wie alle Spieler in der Kabine seine Sachen an einem Nagel anstatt an einem Kleiderbügel aufhängen musste. „Ich fühlte mich in der Gruabn sehr wohl“, sagt er dennoch 23 Jahre später.