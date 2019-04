Kaffee beim Hipster oder beim Urgestein

Während Martin Studeny in seiner Patisserie neben Cappuccino auch Macrons und Eclairs zaubert, röstet Nachbarin Erna Reichinger ihren Kaffee im Laden, der einem gemütlichen Wohnzimmer gleicht. Seit Oktober 2014 wird hier selbst importierter Bio-Kaffee aus Äthiopien geschlürft. Zuletzt reiste die Chefin vergangenen November nach Ostafrika, um Nachschub an schmackhaften Bohnen zu holen. So schmecken ihre Mehlspeisen gleich doppelt.