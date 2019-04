Alkolenkerin prallte in eine Hausmauer

Die Unfälle mit alkoholisierten Autolenkern häufen sich in jüngster Zeit wieder. So prallte eine 47-Jährige am Montagabend in Tamsweg gegen eine Hausmauer und eine Holzwand und marschierte danach zu Fuß davon. Ein Alkotest ergab wenig später 2,52 Promille. Die Frau ist ihren Führerschein los.