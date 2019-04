Wirte kämpfen um Gasthaus

Nun ist das vorbei. Denn man dachte an einen sanften Rückzug des Alters wegen, gab Haus und Grund ab, ließ sich notariell aber das Fortführen des Gasthauses sichern. Doch mit den neuen Besitzern folgten Gerichtsprozesse. Gewann man im Bezirksgericht Tulln, verlor man in der nächsten Instanz in St. Pölten. Weil etwa die Toilette nach 70 Jahren plötzlich doch nicht mehr zum Gasthaus gehören sollte Der einst hübsche Gastgarten ist nun mit Baugittern versperrt, das Schild musste entfernt werden, der kiesgepflegte Parkplatz liegt brach. Dafür regt sich der Nachbar über die Tierhaltung der neuen Besitzer - Pferde und Hühner - auf: Der Gestank sei furchtbar. Die Popps aber wollen nicht so aus ihrem Lebenswerk weggehen. Sie waren nun bei der Bezirkshauptmannschaft mit einem Vorschlag, von dem man im Sinne der heimischen Wirtshauskultur nur hoffen kann, dass er sich verwirklichen lässt. Denn sonst gibt es wieder ein Traditionsgasthaus weniger im Land.