Wiener (51) brach mehrere Opferstöcke auf

Eine Serie von Opferstockdiebstählen im Bezirk Liezen ist am Samstag geklärt worden. Ein 51-jähriger Wiener steht im Verdacht, im Februar in insgesamt drei Kirchen drei Opferstöcke aufgebrochen zu haben. Der Mann war am Samstag mit dem Fahrrad und Einbruchswerkzeug im Rucksack in die Gemeinde Landl gekommen.