NGO-Schiff steuert auf Lampedusa zu - Rom empört

Das NGO-Rettungsschiff Alan Kurdi der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye, die am Mittwoch im Mittelmeer nach eigenen Angaben 64 Migranten gerettet und an Bord genommen hat, ist in Richtung der süditalienischen Insel Lampedusa unterwegs. Italiens Innenminister Matteo Salvini reagierte am Donnerstag darauf empört: „Menschenleben werden aufs Spiel gesetzt.“