Avocados streichen wir uns jetzt an die Wand

„Weiß“, „Blau“ oder „Rosé“ - klingt genauso langweilig wie es aussieht. Geht es nach dem aktuellen Lifestyle-Trend verpassen wir unseren Wänden jetzt einen frischen Anstrich in Avocado. Und damit ist die köstliche Frucht nun endgültig in jeden Bereich unseres Lebens gezogen - im wahrsten Sinne des Wortes. Nach Ernährung, Körperpflege rundet nun die Gestaltung unseres Zuhauses den Hype um das Superfood ab.



Auslöser dafür war ein amerikanischer Wandfarben-Designerin, die ihren Kreationen ausgefallene Namen verpasst. Das liegt vor allem an der starken Kaufgruppe den Millenials. Und die machen ihre Entscheidungen nicht mehr nur von der Einrichtung abhängig. „Sie kommentieren auf Social Media Plattformen, dass sie Farben auch nur wegen des Namens kaufen“, so Natalie Ebel, die Gründerin des Shops. Wenn auch Sie in Ihrer Wohnung mit dem extravaganten Grünton ein modernes Statement setzen möchten, haben wir hier schon das Passende vorbereitet: