NR-Abgeordnete Barbara Krenn ist tot

Schützenhöfer tief betroffen

„Eine Frau, ein Mensch, der in allen Lebensstationen Spuren hinterlassen hat - als Bürgermeisterin, Unternehmerin, in der Wirtschaftskammer, dem Tourismus, der Lerhlingsausbildung“, würdigte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer die Nationalratsabgeordnete. Sie sei ein Vorbild in der Lebenshaltung gewesen, hätte viele Schicksalsschläge gemeistert, „ihre Energie war unerschöpflich - damit hat sie uns alle inspiriert“, so Schützenhöfer.