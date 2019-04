Schulterverletzung! Saison-Aus für SKN-Ass Fountas

Taxiarchis Fountas wird Bundesligist SKN St. Pölten in den restlichen Saisonspielen nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 23-jährige Grieche zog sich beim 1:0-Auswärtssieg am Sonntagnachmittag gegen Sturm Graz bei einem Zweikampf mit Schlussmann Jörg Siebenhandl „eine Schultereckgelenksverrenkung“ zu, teilte der SKN in einer Aussendung am Montag mit.