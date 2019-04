Gut Aiderbichl zahlt Ländern 400.000 Euro

Nachdem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WkStA) unlängst alle strafrechtlichen Ermittlungen dazu eingestellt hat, ist nun auch das zivilrechtliche Verfahren am Landesgericht Salzburg beendet worden. „Man einigte sich auf einen bedingten Vergleich“, bestätigt Gerichtssprecher Andreas Wiesauer auf Nachfrage. Die Stiftung Gut Aiderbichl zahlt den beiden Ländern jeweils 200.000 Euro - also in Summe 400.000 Euro. Anlass für die Beilegung des Streites war laut Wiesauer eine formelle Zusage der Länder: Das Geld würde nur Tierheimen zur Verfügung gestellt werden. Weiters sicherten die Länder zu, Gut Aiderbichl über die Verwendung genauestens zu informieren. Noch ist der Vergleich aber nicht rechtswirksam. Laut Wiesauer kann dieser bis zum 13. Mai widerrufen werden.