Jürgen Klopp: „Es war hässlich - kein Problem!“

Der FC Liverpool hat sich wieder an die Tabellenspitze in der Premier League gesetzt. Die Reds um Teammanager Jürgen Klopp gewannen am 32. Spieltag im Topspiel gegen Tottenham Hotspur dramatisch mit 2:1 und zogen wieder an Manchester City vorbei. Jürgen Klopp meinte nach dem Spiel: „Heute war es ein bisschen hässlich - kein Problem.“ Sein ganzes Statement sehen Sie hier im Video (siehe oben).