Biathlet mischt Langlauf-Asse auf

Biathlet Julian Eberhard (HSV Saalfelden) versuchte sich bei den Internationalen Exekutivmeisterschaften als Langläufer und landete auf dem ausgezeichneten dritten Platz, 13,98 Sekunden hinter Maurice Manificat (Fra). Der Franzose konnte in der abgelaufenen Saison im schwedischen Ulricehamn den Weltcupbewerb über 15km in der Skating-Technik gewinnen und war Teil der französischen Staffel, die in Seefeld WM-Bronze holte. Eberhardt hatte bei der Biathlon-WM in Östersund (Swe) ebenfalls eine extrem starke Leistung gezeigt und mit Bronze Österreichs einzige Medaille geholt.