Im Joglland wird allerhand probiert

Von der „Zitrone des Nordens“

Ganz neu im Joglland ist hingegen der Sanddorn, den Tanja und Gabriel Kroisleitner vulgo „Am Rain“ in Wenigzell auf 840 Metern Seehöhe anbauen. Der Busch mit den orangefarbenen Beeren gedeiht sonst eher in der Toskana, erzählt die Bäuerin der „Krone“ – aber auch an der Ostsee gibt es Plantagen: „Sanddorn hat einen hohen Gehalt an Vitamin C, deshalb galt er zu DDR-Zeiten als ,Zitrone des Nordens‘, so Kroisleitner, die aus der Pflanze Tee, Öl und ein Elixir gewinnt.