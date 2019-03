Graz und Oststeiermark: Jahrhundert-Trockenheit

Die Messstelle an der Grazer Uni hat in diesem Jahr gerade einmal 24 Liter an Niederschlag abbekommen, „normalerweise sollten es Ende März um die 70 sein“, weiß Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Diese Trockenheit, mit der Graz österreichweit an der Spitze liegt, kann man auch als Jahrhundertereignis betrachten.