Österreich verliert 0:9 (!) und im ORF sagt er DAS

Das 0:9-Debakel Österreichs gegen Spanien jährt sich am 27. März zum 20. Mal. Mindestens ebenso legendär wie die Niederlage an sich: das Pausen-Interview, geführt von ORF-Reporter Andi Felber und ÖFB-Abwehrrecke Toni Pfeffer beim Stand von 5:0 für Spanien. Zum „20er“ bat krone.tv-Moderator Michael Fally zur „Reunion“. Wie Pfeffer und Felber - optisch kaum verändert - 20 Jahre danach Pfeffers Kult-Sager „Hoch werd‘ ma‘s nimma g‘winnen“ einordnen, sehen Sie in diesem äußerst launigen Video-Beitrag (oben).