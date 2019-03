Vergaloppiert! Pony aus Betonschacht gerettet

Im wahrsten Sinne des Wortes vergaloppiert hat sich ein Pony am Samstagnachmittag in der niederösterreichischen Gemeinde Petzenkirchen: „Zwergi“ stürzte in einen Betonschacht, hilflos war das Tier gefangen. Tierarzt und Feuerwehr rückten an, um das süße Pony aus seiner misslichen Lage zu befreien.