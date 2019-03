Herzog: „Natürlich ist Alabas Ausfall gut für uns“

„Krone“: Andi, der Start in die EM-Qualifikation ist für Israel mit dem 1:1 gegen Slowenien nicht so gelaufen wie erhofft.

Andreas Herzog: Mit der Leistung kann man nicht zufrieden sein, mit dem Punkt schon. Alle in Israel sagen, dass man früher so ein Spiel verloren hätte. Wir hatten in der ersten Hälfte keinen Zugriff, es fehlte an der Bewegung im Ballbesitz!