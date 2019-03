Fußballspiel endete mit Messerstich in Bauch

Schwersten Vorwürfen musste sich ein 19-Jähriger am Freitag vor dem Innsbrucker Landesgericht stellen: Nach einer Auseinandersetzung im Zuge eines Fußballspiels in Telfs habe er einem Kontrahenten ein Messer in den Bauch gerammt. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt, der Afghane nun zu einer Haftstrafe verurteilt.