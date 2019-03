KH Natters schließen: Jetzt diskutiert Landtag

„Die geplante Schließung des Landeskrankenhauses in Natters war ein Kommunikationsdesaster, das der zuständige ÖVP-Landesrat Tilg zu verantworten hat“, erklärte die vereinte Opposition von SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und Neos am Freitag gemeinsam. „Landesrat Tilg ist mittlerweile seit 11 Jahren für die Gesundheitspolitik in diesem Land zuständig und schafft es einmal mehr nicht, alle betroffenen Menschen und Institutionen über seine geplanten Schritte zu informieren. Damit schürt er die totale Verunsicherung bei Patienten, Mitarbeitern und der Bevölkerung.“