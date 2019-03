Ins Haus geklettert: Schmuck und Geld erbeutet

Im Schutze der Dunkelheit kletterten die anscheinend schwindelfreien Kriminellen auf einen Balkon im ersten Stock. Nachdem sie die Türe aufgebrochen hatten, suchten sie in allen Räumen des Hauses nach lohnender Beute. „Dabei erbeuteten sie wertvollen Schmuck und auch Bargeld“, heißt es. Die umfangreichen Ermittlungen zu dem frechen Coup haben bisher noch nicht zu den Tätern geführt. Auf Spurensuche sind Polizisten derzeit auch im Mostviertel. Gefinkelte Trickdiebe versuchen erneut, in Supermärkten und auf Parkplätzen groß abzukassieren. Während in den Geschäften - zuletzt im Wienerwald - vor allem Geldbörsen aus unbeaufsichtigten Einkaufswagen gestohlen werden, setzen wortgewandte Gauner auf eine ganz andere Masche. Zuletzt sprachen zwei Unbekannte in Pöchlarn im Bezirk Melk eine Kauffrau an.