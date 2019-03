Erfolgsrezept: Liga „entlarvte“ die Rose-Truppe

Munas Dabbur traf für die Bullen am Sonntag in Tivoli in Minute 91 zum 2:0-Endstand. Außergewöhnlich war nicht der zwölfte Saisonstreich des Israel-Torjägers an sich, sondern der Zeitpunkt. Der Treffer markierte das bereits 16. Tor des Meisters ab Minute 76.