Lkw kippte auf der Autobahn um: 3 Verletzte

Der riesige Lkw kippte um und blockierte so die Fahrbahnen in beide Richtungen. Drei Personen wurden verletzt. Die A12 musste in Fahrtrichtung Arlberg komplett gesperrt werden. In Fahrtrichtung Kufstein waren zwischen Telfs West und Mötz/Reutte zwei Fahrspuren gesperrt, nur der Pannenstreifen war frei. Die Sperre dauerte Stunden.