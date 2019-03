Milliardär vor Mega-Deal: 2,9 Mrd. für FC Chelsea?

Wie krone.at berichtete, übernimmt der im Besitz von Jim Ratcliffe stehende Chemiekonzern Ineos das Rad-Team Sky. Gemessen an seinem Vermögen ist das Investment für Ratcliffe gerade einmal ein kleines Taschengeld. Er führt laut „Sunday Times“ die Liste der reichsten Briten im Jahr 2018 an. Geschätztes Vermögen: 24,5 Milliarden Euro. Und der nächste Deal ist womöglich in der Pipeline. Laut britischen Medienberichten soll Ratcliffe an einem Kauf des englischen Fußball-Spitzenklubs Chelsea interessiert sein.