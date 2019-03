Polens Tormaschinen laufen auf Hochtouren

Auf eines kann sich Österreich morgen gefasst machen: geballte Offensiv-Power! Denn Polens Angriffs-Trio ist ein Garant für Tore - zwei werden in der Startelf stehen. Gesetzt ist der Superstar: Robert Lewandowski, mit 55 Treffern in 102 Einsätzen Rekordschütze der „Biało-Czerwoni“ (Rot-Weißen), netzte in den jüngsten drei Liga-Matches für Bayern fünfmal ein, führt mit 18 Toren die deutsche Schützenliste, hält bei 30 Saisontreffern.