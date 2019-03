Am Ring entsteht eine Stadt nur für Kinder

So werden am Meldeamt Pass und Startgeld ausgeteilt, beim AMS Stellen vermittelt, bei der Bank Löhne bezahlt. Wer will, arbeitet etwa in der Stadtbibliothek, bei der Zeitung, beim Roten Kreuz, der Gärtnerei, dem Restaurant, der Künstlerwerkstatt. Sogar ein Rathaus gibt es, für das jeden Tag eine Bürgermeisterin und ein Bürgermeister gewählt werden – ein spannender Aspekt, dem auch die hohe Politik bei der Präsentation am Montag besonders viel abgewinnen konnte.