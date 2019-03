Lawine erreichte Piste, aber niemand verschüttet

Die Lawine ging an der Schaufelspitze am Stubaier Gletscher ab. Ausläufer erreichten die Piste Nummer 5 und querten diese. Nach einer Suchaktion gab es Entwarnung, es war niemand verschüttet. 40 Helfer waren bei der Suchaktion im Einsatz. Neben der Alpinpolizei auch die Bergrettung und der Polizeihubschrauber Libelle. Im Bereich des Abrisses war vorher eine Einfahrtsspur in die Lawine beobachtet worden.