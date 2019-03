Wo der Tischplan schon digital geworden ist

Chaotische Tischpläne, auf denen Reservierungen fehlen oder die kaum lesbar sind. Geht es nach Start-up Gründer Anton Hörl aus Leogang, soll sich das ändern: Mithilfe seiner App „Kommis“, die einen digitalen Tischplan bietet und die er am „Demo Day 2019“ am Dienstag am WIFI erstmals vorstellte, soll das der Vergangenheit angehören.