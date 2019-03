Kein Trainer-Effekt! Schalke verliert gegen Bullen

Vor der 26. Runde liegt Bayern punktegleich mit Dortmund an der Spitze, der BVB gastiert am Samstag (18.30 Uhr) bei Hertha Berlin, die Münchner sind am Sonntag an der Reihe. Schalke musste hingegen schon Samstagnachmittag gegen Leipzig ran. Doch ein Trainer-Effekt blieb nach dem Domenico Rauswurf von Tedesco aus. Auch unter der Regie des Ex-Salzburg-Coaches Huub Stevens und dem Ex-Rapidler Mike Büskens mussten sich die Königsblauen gegen die Bullen daheim knapp mit 0:1 geschlagen geben. Der Goldtorschütze: Timo Werner (14.). Mehr in Kürze.