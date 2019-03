Fix! FIFA stockt die Klub-WM auf 24 Teams auf

Laut Bild-Informationen sind praktisch alle Funktionäre für eine Mega-WM in knapp vier Jahren am Golf - auch DFB-Chef Grindel. In Miami wird nun eine Grundsatzentscheidung gefällt und der Fahrplan fixiert. Die endgültige Entscheidung fällt dann am 5. Juni beim Kongress in Paris. Die Vorrunde würde dann in 16 Dreiergruppen gespielt werden, aus denen sich je zwei Teams für die erste K.o.-Runde qualifizieren.