Problemzone Rücken: Das Kreuz mit dem Kreuz

Die Psyche spielt eine entscheidende Rolle

Die Wirbelsäule ist eben eine wahre Bewegungskünstlerin, „die sich im Laufe eines Lebens immer wieder verändert“, wie Gabl erklärt. So kommt es im Alterungsprozess zu ganz normalen Degenerationen der Bandscheiben – ein Verschleiß also, der im Grunde nicht aufzuhalten ist. Während ein gewisser Rückenschmerz in fortgeschrittenem Alter also unvermeidlich ist, gibt es andere Faktoren, die schon früher zu Problemen führen können.