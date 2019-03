Was Gegner der 380er-Freileitung planen

Bauern einschwören: Gebt keinen Grund her!

Auch Landwirt und Ex-Vizebürgermeister Stefan Weiß aus Kuchl will vor allem die Jung-Bauern im Ort auf den Widerstand einschwören: „Weil sie vielleicht nicht so in Geldscheinen denken wie die ältere Generation. Und weil es um ihre Zukunft und um die ihrer Kinder geht. Die überwiegende Anzahl von uns im Ort will keinen Grund für die Freileitung hergeben.“