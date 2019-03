Aufruf zum Klimastreik

In der Steiermark ruft die Kommunistische Jugend Graz um 10.00 Uhr alle Schüler, Lehrpersonal und Studierende auf, sich am Klimastreik zu beteiligen. Treffpunkt ist am Südtiroler Platz, danach führt ein Demonstrationszug über den Tummelplatz zum Freiheitsplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird.