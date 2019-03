Malender Esel „Freddy“ wird zum Sport-Orakel

In der St. Martins Therme fing Esel „Freddy“ an, mit dem Maul Bilder zu malen. Nun versucht sich der durch die „Krone“-Tierecke gerettete Vierbeiner in der Vorhersage von Ergebnissen des heimischen Eishockeyliga-Play-offs. Er ist der Star in der St. Martins Therme im Burgenland. Der weiße Esel wurde mit einem Artgenossen durch die „Krone“-Tierecke unter der Leitung von Maggie Entenfellner vor der Schlachtung gerettet. Sein Talent wurde in der Therme erkannt. Bei Spaziergängen hob er Stöcke auf und schwang sie in seinem Maul, erzählt Tiertrainierin Lisa Hanghofer, die „Freddy“ von Beginn an betreute.