„Masked Singer“: Stars singen in absurden Kostümen

In den USA ist die verrückte Gesangscastingshow „The Masked Singer“ zum Megahit im TV geworden: In der Sendung treten absolute Berühmtheiten in absurden Verkleidungen auf und singen Klassiker wie „I Will Survive“. Für die Jury, das Publikum und die TV-Zuschauer beginnt damit ein lustiges Ratespiel, wer in der Maske stecken könnte.