„Ja weil i halt gern Bier trink!“

Leidenschaftlicher Sammler

Sammlungen hat Kopp, der auch für seine geschnitzten Holzkrippen und als Fingerhakler i. R. bekannt ist, schon einige angelegt. Die Sache mit dem Bier begann 1995 – eher zufällig – mit ein paar Bierdeckeln. Die Leidenschaft fand zunächst Platz in zwei Räumlichkeiten im Erdgeschoss, nach und nach nahmen die Bierutensilien auch Gästezimmer in Beschlag, die nicht mehr so häufig vermietet waren. Inzwischen gibt es keine Gäste mehr beim ehemaligen Privatzimmervermieter, dafür unter anderem rund 1000 Gläser und etwa 400 Bierkrüge, als exemplarische Beispiele für die unzähligen Exponate.