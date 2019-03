Mindestlohn von 1700 € umsetzen

Neustart ist das Zauberwort der Klubklausur im Landessüden. Das gilt einerseits für das neue Team aber anderseits auch für die inhaltliche Neupositionierung er SPÖ. „Wir wollen bei den Landtagswahlen 2020 daran gemessen werden, was wir umsetzen. Das wohlergehen der Burgenländer ist uns am wichtigsten“, so der Landeschef. So will er das angekündigte Pflegekonzept für das Burgenland bereits am 25. März präsentieren, also deutlich früher als der Bund. Zweiter wichtiger Punkt für die neue SPÖ-Riege ist die Biowende. So soll auch die Kurbad AG ebenso wie die Schulen auf Bio umgestellt werden.